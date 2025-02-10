Якупов направит на благотворительность призовые за победу на Матче звезд КХЛ: «Себе не оставлю. Есть люди, которые очень много делают для нас, и деньги им нужны»
Наиль Якупов отправит нуждающимся свои призовые за победу на Матче звезд КХЛ.
Сборная дивизиона Чернышева, за которую выступал нападающий «Авангарда», стала обладателем 5 млн рублей, выиграв финал.
«Нам пока не говорили, как будем эту сумму делить. Но деньги 100% я кому-то отправлю, себе не оставлю.
Есть люди, которые очень много делают для нас, и деньги им нужны. Я бы это особо афишировать не хотел», – сказал Якупов, занявший второе место в конкурсе на эффектный буллит, выступив в образе мексиканца.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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