Форвард системы «Спартака» Лукьянцев – MVP игры за 3-е место на Матче звезд. Он получил чек на 500 тысяч рублей

Сергей Лукьянцев набрал 4 (2+2) очка в игре за 3-е место на Фонбет Матче звезд.

Дивизион Тарасова обыграл дивизион Харламова по буллитам со счетом 13:12. Нападающий системы «Спартака » признан лучшим игроком матча за третье место. Лукьянцев получил чек на 500 тысяч рублей. «MVP матча за третье место – Сергей Лукьянцев из МХК «Спартак»! Он заработал 4 (2+2) очка в игре и получил чек на 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении КХЛ .