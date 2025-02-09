Форвард системы «Спартака» Лукьянцев – MVP игры за 3-е место на Матче звезд. Он получил чек на 500 тысяч рублей
Сергей Лукьянцев набрал 4 (2+2) очка в игре за 3-е место на Фонбет Матче звезд.
Дивизион Тарасова обыграл дивизион Харламова по буллитам со счетом 13:12.
Нападающий системы «Спартака» признан лучшим игроком матча за третье место.
Лукьянцев получил чек на 500 тысяч рублей.
«MVP матча за третье место – Сергей Лукьянцев из МХК «Спартак»!
Он заработал 4 (2+2) очка в игре и получил чек на 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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