Наиль Якупов: «Я счастлив – в 31 год впервые попал на Матч звезд. Неважно, какими путями, я здесь, и я запомню это на всю жизнь»
Наиль Якупов поделился ощущениями от попадания на Фонбет Матч звезд КХЛ.
31-летний форвард «Авангарда» приехал на мероприятие в Новосибирск вместо травмированного одноклубника Рида Буше.
«Пока не могу представить, что будет на самом матче. Сегодня классный вечер, хочется, чтобы он продолжался. А завтра будет завтра.
Есть ли у меня ощущение хоккейной сказки? Да. Классно, когда есть моменты, которые отличаются от повседневной жизни.
Хорошие люди вокруг, чувствуется любовь к миру, к хоккею, к своим близким. Как ни крути, я счастлив – в 31 год впервые попал на Матч Звезд. Неважно, какими путями, я здесь, и я запомню это на всю жизнь», – сказал первый номер драфта НХЛ-2012.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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