Наиль Якупов: «Я счастлив – в 31 год впервые попал на Матч звезд. Неважно, какими путями, я здесь, и я запомню это на всю жизнь»

Наиль Якупов поделился ощущениями от попадания на Фонбет Матч звезд КХЛ.

31-летний форвард «Авангарда » приехал на мероприятие в Новосибирск вместо травмированного одноклубника Рида Буше.

«Пока не могу представить, что будет на самом матче. Сегодня классный вечер, хочется, чтобы он продолжался. А завтра будет завтра.

Есть ли у меня ощущение хоккейной сказки? Да. Классно, когда есть моменты, которые отличаются от повседневной жизни.

Хорошие люди вокруг, чувствуется любовь к миру, к хоккею, к своим близким. Как ни крути, я счастлив – в 31 год впервые попал на Матч Звезд . Неважно, какими путями, я здесь, и я запомню это на всю жизнь», – сказал первый номер драфта НХЛ-2012.