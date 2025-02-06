Хьюз может пропустить Турнир четырех наций. У защитника «Ванкувера» и США травма нижней части тела

Куинн Хьюз может не сыграть на Турнире четырех наций из-за травмы.

Защитник «Ванкувера » и сборной США пропустил два последних матча своего клуба из-за повреждения нижней части тела. Он также не выйдет на лед против «Сан-Хосе» в ночь с 6 на 7 февраля.

«Все зависит от ближайших 48 часов. Нам придется долго и тщательно изучать этот вопрос. Как и в случае с любым другим игроком, вы беспокоитесь о безопасности, здоровье и прочем.

Куинн хочет играть, но, знаете... Он не может. Я могу быть плохим парнем, мне все равно. Знаю, что Куинн любит свою страну и хочет сыграть со своими братьями.

Но, как я уже сказал, он тоже умный парень и понимает, что поставлено на карту», – заявил главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет .

В текущем сезоне Хьюз провел 47 матчей и набрал 59 (14+45) очков при полезности «плюс 15».