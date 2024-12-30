Куинн Хьюз и Петтерссон не сыграют в ближайших матчах «Ванкувера» из-за травм. Защитник может пропустить несколько недель
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы.
Об этом сообщил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет. Характер повреждения 25-летнего игрока не раскрывается.
Также стало известно, что 26-летний форвард канадского клуба Элиас Петтерссон пропустит одну неделю – тоже из-за нераскрытой травмы.
Оба игрока пропустили матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:5 ОТ) и не поедут с командой на 2-матчевый выезд, включающий игры против «Калгари» и того же «Кракена».
Хьюз – лучший бомбардир «Кэнакс» с 42 (8+34) очками в 34 играх при полезности «+14». Он занимает 2-е место среди защитников во всей лиге по результативности, уступая только Кэйлу Макару из «Колорадо».
Петтерссон набрал 28 (10+18) очков в 34 играх и является вторым бомбардиром команды.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Джеффа Патерсона
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