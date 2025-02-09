Ристолайнен не сыграет за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травмы. Его заменит защитник «Оттавы» Матинпало

Расмус Ристолайнен пропустит Турнир четырех наций.

Защитник «Филадельфии» не примет участие в соревновании из-за травмы.

В этом сезоне Расмус Ристолайнен набрал 15 (2+13) очков при полезности «плюс 3» в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Его в составе финской команды заменит 26-летний защитник «Оттавы» Николас Матинпало, который провел 18 игр в этом чемпионате и не набрал очков при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 11:59.

Первый матч на турнире сборная Финляндии проведет против команды США.