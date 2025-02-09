Ристолайнен не сыграет за Финляндию на Турнире четырех наций из-за травмы. Его заменит защитник «Оттавы» Матинпало
Расмус Ристолайнен пропустит Турнир четырех наций.
Защитник «Филадельфии» не примет участие в соревновании из-за травмы.
В этом сезоне Расмус Ристолайнен набрал 15 (2+13) очков при полезности «плюс 3» в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Его в составе финской команды заменит 26-летний защитник «Оттавы» Николас Матинпало, который провел 18 игр в этом чемпионате и не набрал очков при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 11:59.
Первый матч на турнире сборная Финляндии проведет против команды США.
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем