Судьи не дали Кочеткову подраться с Веймелкой. Вратари направились к центру льда, но их остановили арбитры

Арбитры не дали Петру Кочеткову подраться с Карелом Веймелкой.

«Каролина » победила «Юту» в матче НХЛ со счетом 7:3.

В одном из эпизодов рядом с воротами «Харрикейнс» началась потасовка.

Вратари Петр Кочетков и Карел Веймелка направились навстречу друг другу к центру льда, но их остановили арбитры.