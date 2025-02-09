Судьи не дали Кочеткову подраться с Веймелкой. Вратари направились к центру льда, но их остановили арбитры
Арбитры не дали Петру Кочеткову подраться с Карелом Веймелкой.
«Каролина» победила «Юту» в матче НХЛ со счетом 7:3.
В одном из эпизодов рядом с воротами «Харрикейнс» началась потасовка.
Вратари Петр Кочетков и Карел Веймелка направились навстречу друг другу к центру льда, но их остановили арбитры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем