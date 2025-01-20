Добеш из «Монреаля» – 13-й вратарь в истории НХЛ, начавший с 5 побед. Среди европейцев – 4-й

Якуб Добеш – 13-й вратарь в истории НХЛ, стартовавший с 5 побед в 5 матчах.

Вратарь «Монреаля» отразил 23 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

В 5 матчах в лиге у 23-летнего чеха 5 побед при 94,0% сэйвов и коэффициенте надежности 1,55.

Он стал 13-м вратарем в истории НХЛ, начавшим с 5 побед в 5 матчах. В истории «Монреаля » – 4-м, присоединившись к Уэйну Томасу (1972/73, в итоге – 7 побед в первых 7 матчах), Кену Драйдену (1970/71, 6 в 6) и Чарли Линдгрену (2015/16 – 2017/18, 5 в 5).

Среди европейских вратарей Добеш также стал 4-м с таким достижением. Он присоединился к Фредерику Андерсену (Дания, 2014/15, «Анахайм», 6 в 6), Петру Кочеткову (Россия, 2021/22 – 2022/23, «Каролина», 5 в 5) и Антеро Нииттюмяки (Финляндия, 2003/04 – 2005/06, «Филадельфия», 5 в 5).