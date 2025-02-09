Кочетков отбил 36 из 39 бросков «Юты», победа – 20-я в 34 играх

Петр Кочетков отразил 36 из 39 бросков в матче с «Ютой» (7:3).

Вратарь «Каролины» одержал 20-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в сезоне россиянин провел 34 игры при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.