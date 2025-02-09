Кочетков отбил 36 из 39 бросков «Юты», победа – 20-я в 34 играх
Петр Кочетков отразил 36 из 39 бросков в матче с «Ютой» (7:3).
Вратарь «Каролины» одержал 20-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в сезоне россиянин провел 34 игры при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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