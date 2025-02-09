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«Детройт» проиграл впервые за 8 матчей – 3:6 от «Тампы». «Ред Уингс» идут 5-ми в дивизионе

7-матчевая победная серия «Детройта» прервалась.

В субботу «Ред Уингс» проиграли «Тампе» (3:6) и после 55 игр с 61 очком занимают в Атлантическом дивизионе 5-е место, отставая на один балл от «Оттавы».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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