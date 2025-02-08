Тарасенко забил «Тампе» и прервал серию из 10 матчей без голов. У форварда «Детройта» 22 очка в 54 играх
Владимир Тарасенко прервал серию из 10 матчей без голов в регулярном сезоне НХЛ.
«Детройт» противостоит «Тампе» (1:4, первый период) в домашнем матче.
Форвард «Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил шайбу на 10-й минуте матча.
В активе 33-летнего россиянина стало 22 (7+15) балла в 54 играх в текущем сезоне.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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