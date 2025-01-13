Кочетков отбил 17 из 20 бросков «Анахайма», проиграв 12-й матч в сезоне. У него 3 поражения в 4 последних играх
Петр Кочетков отразил 17 бросков из 20 в матче с «Анахаймом» (2:3 ОТ).
Вратарь «Каролины» потерпел 3-е поражение в 4 последних играх и 12-е – в сезоне.
Всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 28 матчей при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,54.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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