Кочетков отбил 17 из 20 бросков «Анахайма», проиграв 12-й матч в сезоне. У него 3 поражения в 4 последних играх

Петр Кочетков отразил 17 бросков из 20 в матче с «Анахаймом» (2:3 ОТ).

Вратарь «Каролины» потерпел 3-е поражение в 4 последних играх и 12-е – в сезоне. Всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 28 матчей при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,54.