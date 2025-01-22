Кочетков отразил 22 броска «Далласа» из 23 и стал 2-й звездой матча. Победа – 18-я в 30 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (2:1).

Победа стала для 25-летнего россиянина 3-й в последних 4 матчах и 18-й в 30 играх в сезоне (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).