Роднина не верит в допуск России на ОИ: «МОК будет ориентироваться на решение ИИХФ об отстранении. Очень обидно»

Ирина Роднина высказалась о недопуске России к международным турнирам.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Очень обидно. Все спортсмены и болельщики надеялись на другое решение. Не знаю, с чем оно связано, не настолько в курсе происходящего в ИИХФ.

Конечно, МОК будет ориентироваться на это решение. Мы видим, что МОК часто смотрит на международные федерации или даже передает им право принимать решения. Игнорировать будет сложно.

Но также многое зависит от того, кто возглавит организацию после выборов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

МОК определится с допуском хоккеистов на ОИ-2026 после выборов президента. Они пройдут с 19 по 21 марта («Р-Спорт»)

Роднина об отстранении России: «Футбол и хоккей вернут в последнюю очередь. У индивидуальных спортсменов больше шансов выступить на Олимпиаде и других турнирах»