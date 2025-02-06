Фетисов о недопуске России на ЧМ: «Ждать подачек от ИИХФ неправильно. Мы вернемся в нужное время и обязательно с гимном и флагом!»
Вячеслав Фетисов высказался о недопуске России на ЧМ-2026.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Кто-то ожидал другого решения? Я считаю, что ожидать каких-то подачек от ИИХФ в нынешнее время неправильно.
Мы вернемся в нужное время! И мы обязательно вернемся с гимном и флагом!» – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов об игре Путина в хоккей: «Дебилы-журналисты западные звонят: «Опять он забил 6-7 голов. Поддаетесь?» Отвечаю: «Разве не видите, что он играет с нами против таких же любителей, как и он»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем