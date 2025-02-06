Фетисов о недопуске России на ЧМ: «Ждать подачек от ИИХФ неправильно. Мы вернемся в нужное время и обязательно с гимном и флагом!»

Вячеслав Фетисов высказался о недопуске России на ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Кто-то ожидал другого решения? Я считаю, что ожидать каких-то подачек от ИИХФ в нынешнее время неправильно.

Мы вернемся в нужное время! И мы обязательно вернемся с гимном и флагом!» – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов об игре Путина в хоккей: «Дебилы-журналисты западные звонят: «Опять он забил 6-7 голов. Поддаетесь?» Отвечаю: «Разве не видите, что он играет с нами против таких же любителей, как и он»