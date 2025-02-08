Шестеркин пропустит 1-2 недели из-за травмы верхней части тела. «Рейнджерс» вызвали Гаранда из АХЛ

Игорь Шестеркин выбыл на 1-2 недели из-за травмы верхней части тела.

Об этом сообщает журналистка Молли Уокер.

Также стало известно, что «Рейнджерс » вызвали 22-летнего голкипера Дилана Гаранда из «Хартфорда », выступающего в АХЛ .

В 39 играх регулярного сезона НХЛ у Шестеркина 18 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.

9 февраля «Рейнджерс» отправятся на выезд к «Коламбусу».