Шестеркин пропустит 1-2 недели из-за травмы верхней части тела. «Рейнджерс» вызвали Гаранда из АХЛ
Игорь Шестеркин выбыл на 1-2 недели из-за травмы верхней части тела.
Об этом сообщает журналистка Молли Уокер.
Также стало известно, что «Рейнджерс» вызвали 22-летнего голкипера Дилана Гаранда из «Хартфорда», выступающего в АХЛ.
В 39 играх регулярного сезона НХЛ у Шестеркина 18 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.
9 февраля «Рейнджерс» отправятся на выезд к «Коламбусу».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Молли Уокер
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