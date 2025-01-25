«Рейнджерс» обменяли Корчака в «Тампу» на Эдмондса. Оба форварда пока не играли в НХЛ
«Рейнджерс» обменяли Райдера Корчака в «Тампу» на Лукаса Эдмондса.
Оба форварда пока не провели ни одного матча в НХЛ.
23-летний Эдмондс в этом сезоне сыграл в 26 матчах за «Сиракьюз» в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков.
22-летний Райдер Корчак провел 35 матчей за «Хартфорд» в АХЛ, заработав 11 (3+8) баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм «Рейнджерс»
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