«Рейнджерс» обменяли Корчака в «Тампу» на Эдмондса. Оба форварда пока не играли в НХЛ

«Рейнджерс» обменяли Райдера Корчака в «Тампу» на Лукаса Эдмондса.

Оба форварда пока не провели ни одного матча в НХЛ .

23-летний Эдмондс в этом сезоне сыграл в 26 матчах за «Сиракьюз » в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

22-летний Райдер Корчак провел 35 матчей за «Хартфорд » в АХЛ , заработав 11 (3+8) баллов.