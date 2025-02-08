Ожиганов проголосовал бы за Овечкина на президентских выборах: «Да, наверное»

Игорь Ожиганов высказался о возможной политической карьере Александра Овечкина.

Ранее журналист Fox News Дуглас МакКиннон заявил , что российский капитан «Вашингтона » мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам».

Кроме того, защитник «Динамо » Игорь Ожиганов , выступающий в Дивизионе Тарасова на Фонбет Матче звезд КХЛ , ответил на вопросы о турнире.

– Какая самая звездная команда, по-вашему?

– Все команды хорошие, сложно кого-то выделить. У меня в команде большие звезды.

– Было забито много голов. Может, стоит попробовать сыграть без вратарей или поставить маленькие ворота?

– Надо, чтобы болельщики выбирали, голосовали. Это ведь в первую очередь для них. Пусть это решают лига и болельщики.

– Недавно журналист Fox News сказал, что после Путина президентом должен стать Овечкин. Отдали бы свой голос за Александра?

– Наверное, да, – сказал Ожиганов.

Фонбет Матч Звезд КХЛ. 1/2 финала. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова, дивизион Харламова уступил дивизиону Чернышева