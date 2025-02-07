Вячеслав Козлов о рекорде Гретцки: «Для нас, русских, это важное противостояние – мы все переживаем и поддерживаем. Рекорды ставятся, чтобы их кто-то побил»

Вячеслав Козлов высказался о Уэйне Гретцки и его рекорде по голам в НХЛ.

На счету канадца 894 шайбы в регулярных чемпионатах. На втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (879 шайб).

– Существует мнение, что если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил.

– Соглашусь с этим мнением. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идет такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно.

О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, – сказал тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов .

Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 15 шайб