Вячеслав Козлов о рекорде Гретцки: «Для нас, русских, это важное противостояние – мы все переживаем и поддерживаем. Рекорды ставятся, чтобы их кто-то побил»
Вячеслав Козлов высказался о Уэйне Гретцки и его рекорде по голам в НХЛ.
На счету канадца 894 шайбы в регулярных чемпионатах. На втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (879 шайб).
– Существует мнение, что если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил.
– Соглашусь с этим мнением. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идет такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно.
О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, – сказал тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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