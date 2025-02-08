Бенуа Гру: «Когда я подписывал контракт, не думал о том, что попаду на Матч звезд. Это большая честь. Я здесь, потому что «Трактор» делает отличную работу»
Бенуа Гру высказался об участии в Фонбет Матче звезд КХЛ.
«С тех пор, как я приехал сюда вчера, все идет просто здорово. Вчера вечером была отличная церемония, а сегодня… (смеется) Это веселая игра, парни расслаблены. Для меня же это возможность пообщаться со всеми — я знаю их на льду, но сейчас я могу познакомиться их получше. В сезоне-то я их не люблю, ведь они играют против нас! Здорово, что я здесь.
Когда я подписывал контракт, я не думал о том, что попаду на Матч звезд. Это большая честь, оказаться здесь среди лучших игроков лиги. Но это делает честь не только мне, но и игрокам «Трактора», тренерам, всей организации, которая меня поддерживает. Ведь я здесь, потому что мы все делаем отличную работу», – сказа главный тренер «Трактора» и команды дивизиона Харламова.
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