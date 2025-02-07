Крикунов о погоне Овечкина за Гретцки: «Вся Россия болеет за него. Саша разошелся в последнее время. Если продолжит в том же духе, закончит с рекордом еще до окончания регулярки»

Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Саша что-то разошелся в последнее время и забивает в каждой игре (с улыбкой). Если он продолжит в том же духе, то закончит с рекордом Уэйна Гретцки еще до окончания регулярного чемпионата НХЛ .

Я буду только рад ошибиться со своим предыдущим прогнозом, пусть Сашка уже в этом сезоне добьется своего. Ему будет, конечно, непросто, но сейчас вся наша страна болеет за него. Как и многие его поклонники в США», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.