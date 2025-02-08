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Владимир Крикунов: «Северсталь» – команда седьмого-восьмого места. Думаю, что не пройдут во второй тур плей-офф»

Владимир Крикунов оценил выступления «Северстали».

«Перед сезоном я не мог представить, что «Северсталь» будет идти так высоко. Это команда для седьмого или восьмого места. Видимо, Козырев очень хорошо поработал, что Череповец забрался так высоко.

Качественно подбирает игроков под свою систему и показывает результат. Но «Северсталь» не пройдет во второй тур плей-офф. Почему-то я так думаю», – сказал экс-тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: Liveresult.ru
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
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