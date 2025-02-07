Крикунов о вратарях СКА: «Ротенберг пробует одного, второго, третьего. По уровню они равны. Главное – определиться, кто будет играть в плей-офф»
Владимир Крикунов высказался о ситуации с вратарями в СКА.
«У СКА сейчас три талантливых, но молодых вратаря. Голкиперы так рано не начинают играть, они становятся более стабильными в 24 года. Так что проблема такая есть, Роман Борисович [Ротенберг] пробует одного, второго, третьего.
Самое главное – определиться, кто будет играть в плей-офф, кто лучше себя проявит. Скажу так, по уровню они равны. У Плешкова реакция феноменальная, он двигается очень хорошо. Мойсевич же и Заврагин – высокие, габаритные.
Так что будет играть тот, кто психологически более устойчив, кто будет на пропущенные шайбы нормально реагировать. Нет вратарей, которые не пропускают, самое главное – не ломаться после этого, играй дальше, держи удар», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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