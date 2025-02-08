«Куньлунь» о возможном переезде в Петербург: «Не имеем отношения к появившейся информации, Подобного решения у нас нет»
В «Куньлуне» отреагировали на слухи о возможном переезде в Санкт-Петербург.
«Клуб не имеет отношения к появившейся информации. Подобного решения у нас нет», – сообщили в пресс-службе «Куньлуня».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что китайский клуб со следующего сезона может переехать в «Ледовый», где раньше играл СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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