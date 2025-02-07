Кравец об 1:4 с «Динамо»: «Куньлунь» играл с преимуществом 2-й и 3-й периоды, было достаточно шансов, чтобы сравнять»

Михаил Кравец подвел итоги матча с московским «Динамо» (1:4).

«С такой командой, как «Динамо», нельзя допускать такие ошибки, которые были допущены в первом периоде, когда забивали первые два гола. В целом матч с нашей стороны хороший. И второй, и третий периоды, считаю, мы играли с преимуществом, забили хороший гол.

Хорошее большинство было, только, к сожалению, не реализованное. А в пустые ворота — тут уже кто лучше сыграл на вбрасывании, кто лучше сыграл на подборе шайбы, тут уже другие моменты.

Самое главное — это первый период и те две ошибки. «Динамо» и без этих ошибок может создать моменты — у них достаточно хороших игроков. Ребята — молодцы, при счете 0:2 во втором и третьем периодах выполняли свою работу, выполняли ее отлично, и было у нас достаточно много шансов, чтобы сравнять. К сожалению, не получилось. Нужно дальше бороться, не опускать руки», – сказал тренер «Куньлуня».