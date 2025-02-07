Александр Самойлов: «Задача «Северстали» – пройти первый раунд, а дальше как карта ляжет. Приятно, что у нас 2-е место в таблице. Будем стараться его удержать»
Александр Самойлов рассказал о задаче «Северстали» на плей-офф.
На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 69 очков в 53 играх.
«Да, мы на втором месте, но плотность в таблице очень высокая. Конечно, нам приятно, что у нас промежуточное второе место. Будем стараться его удержать. Но не зацикливаемся на этом и идем от матча к матчу.
Ребята возмужали, все-таки год прошел. Появились лидеры в команде, появились новые игроки, и они вникают в нашу тему. Все друг другу помогают, и, думаю, все будет хорошо.
Наша задача – пройти первый раунд, а дальше как карта ляжет», – сказал вратарь «Северстали» Александр Самойлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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