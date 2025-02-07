Воробьев о 3:4 с «Северсталью»: «ЦСКА боролся, но проиграл. 5-минутное удаления и 0:2 в начале предопределили результат»
Илья Воробьев оценил поражение от «Северстали» (3:4).
— С пятиминутного удаления и 0:2 мы начали игру. Оба гола – один от нашей, другой от их майки получили. Это предопределило результат. Сражались, боролись, но проиграли игру.
— Насколько было оправдано удаление, или это ошибка игрока?
— Как можно оправдать удаление, когда человек [Денис Гурьянов] играет в голову, что здесь оправданного может быть?
— Гамзин и Хомченко будут играть через раз?
— Это был первоначальный план. Сейчас небольшая пауза, потренируемся и будем думать дальше, – сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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