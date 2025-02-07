Козырев о 4:3 с ЦСКА: «Северсталь» хотела взять реванш, ребята настраивались. В большинстве случаев всегда играем первым номером»

Андрей Козырев оценил победу над ЦСКА (4:3).

— Изначально мы получили небольшое преимущество ввиду пятиминутного удаления соперника. Собственно говоря, это был ключевой момент матча, который повлиял на исход.

— Сегодня взяли реванш у ЦСКА [за 1:6]. С точки зрения пропущенных шайб, их было меньше. Оцените по качеству игру обороны своей команды.

— Сегодня был исключительный настрой на матч. Как вы правильно заметили, мы хотели взять реванш за ту игру, которая недавно состоялась. Это чувствовалось, ребята настраивались. Видели, как они сегодня сыграли. Действительно они ошибаются, но мы играем с непростым соперником. Это очень сильная команда, где хороший подбор игроков. Они вынуждают нас ошибаться. Это хоккей.

— Ваша команда по-прежнему продолжает очень много времени проводить в атаке. Физическое состояние команды насколько вас удовлетворяет?

— То, что мы играем в атаке – это наш стиль, наша модель игры и философия. Мы ее придерживаемся. Кто за нами следит, можно увидеть, что с любым соперником стараемся так играть. У нас иногда не получается, но в большинстве случаев мы всегда играем первым номером.

Что касается физического состояния, то если мы играем так, контролируем и время проводим много, то значит, оно хорошее.

— Есть ли понимание по срокам восстановления Скоренова?

— Да, есть. У него повреждение, мы его ждем примерно через две недели, – сказал тренер «Северстали ».