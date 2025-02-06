«Северсталь» выиграла 7 из 8 последних матчей. Команда Козырева идет 2-й на Западе
«Северсталь» обыграла ЦСКА (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 7-я победа команды тренера Андрея Козырева в 8 последних играх.
На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 69 очков в 53 играх.
В следующем матче, 14 февраля, команда сыграет с «Локомотивом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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