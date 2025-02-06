«Северсталь» выиграла 7 из 8 последних матчей. Команда Козырева идет 2-й на Западе

«Северсталь» обыграла ЦСКА (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 7-я победа команды тренера Андрея Козырева в 8 последних играх.

На данный момент «Северсталь » занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 69 очков в 53 играх.

В следующем матче, 14 февраля, команда сыграет с «Локомотивом».