Пашков о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Это ошибка лиги. Нашему хоккею нет смысла идти на поклон к дешевому шоу-бизнесу. Даже США сегодня отказываются от фиглярничества»
Александр Пашков выступил против стендап-комиков на Фонбет Матче звезд КХЛ.
– Главный вопрос – зачем в роли помощников тренерам КХЛ выписала так называемых комиков? В чем мотивация этого решения? В чем его польза?
– Не видите логики со стороны КХЛ?
– Наш спорт и тем более хоккей – самодостаточное явление. Нашему хоккею нет смысла идти на поклон к дешевому шоу-бизнесу, к его циркачам и фокусникам. Даже США сегодня отказываются от фиглярничества и различных отклонений, нам тоже нужна пропаганда спорта, здорового образа жизни.
Кто мешал пригласить на тренерские лавочки, например, наших девушек-фигуристок? Или еще кого-то из представителей мира здорового спорта?
На мой взгляд, решение с комиками – легкомысленное, его последствия не просчитаны. Это ошибка КХЛ, – сказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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