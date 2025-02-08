Пашков о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Это ошибка лиги. Нашему хоккею нет смысла идти на поклон к дешевому шоу-бизнесу. Даже США сегодня отказываются от фиглярничества»

Александр Пашков выступил против стендап-комиков на Фонбет Матче звезд КХЛ.

– Главный вопрос – зачем в роли помощников тренерам КХЛ выписала так называемых комиков ? В чем мотивация этого решения? В чем его польза?

– Не видите логики со стороны КХЛ?

– Наш спорт и тем более хоккей – самодостаточное явление. Нашему хоккею нет смысла идти на поклон к дешевому шоу-бизнесу, к его циркачам и фокусникам. Даже США сегодня отказываются от фиглярничества и различных отклонений, нам тоже нужна пропаганда спорта, здорового образа жизни.

Кто мешал пригласить на тренерские лавочки, например, наших девушек-фигуристок? Или еще кого-то из представителей мира здорового спорта?

На мой взгляд, решение с комиками – легкомысленное, его последствия не просчитаны. Это ошибка КХЛ , – сказал олимпийский чемпион.