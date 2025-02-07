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Елка, RASA и Ольга Серябкина выступят на Матче Звезд КХЛ в Новосибирске

Елка, RASA и Ольга Серябкина выступят на Фонбет Матче Звезд КХЛ в Новосибирске.

Лига представила музыкальную программу звездного уик-энда, который пройдет 8 и 9 февраля. 

«В первый игровой день на «Сибирь-Арене» выступит группа RASA – российский хип-хоп дуэт, известный хитами «Пчеловод», «Молодым» и другими.

На его счету – 29 синглов, 19 клипов, номинация в категории «Мощный старт» премии телеканала RU.TV и премия «Высшая лига» «Нового радио». Клип на песню «Пчеловод» собрал на YouTube 611 миллионов просмотров. На Фонбет Матче Звезд КХЛ RASA исполнит свои самые известные песни.

Второй день своим выступлением откроет Елка – обладательница премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Муз-ТВ», RU.TV. В 2020 году она была признана артистом десятилетия в рамках премии Top Hit Music Awards.

За свою творческую карьеру Елка выпустила девять альбомов, куда вошли хиты «Прованс», «Мальчик-красавчик», «Все зависит от нас», «На большом воздушном шаре» и другие.

Также во второй игровой день выступит Ольга Серябкина, которая является автором собственных песен. Ее дискография насчитывает два студийных альбома и два мини-альбома, а синглы регулярно входят в различные чарты», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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