Губерниев о Матче звезд КХЛ: «Стендап-комики в качестве вторых тренеров – истинный пир духа. У ребят блестящие знания в хоккее! Кого ни спроси, знают состав ЦДКА 1949 года»
Комики Евгений Чебатков, Хетаг Хугаев, Алексей Стахович и Айдар Гараев будут помощниками тренеров.
«Я как раз летел со стендап-комиками в Новосибирск на Матч звезд КХЛ. Стендап-комики в качестве вторых тренеров – это истинный пир духа. У ребят настолько блестящие знания в хоккее! Люди с хоккеем в сердце.
Кого из стендап-комиков ни спроси, знают состав ЦДКА 1949 года, например. Ребята просто молодцы!
После первого дня Матча звезд КХЛ собираюсь на концерт к стендап-комикам. И, естественно, в хлам разгромлю их по классике, не оставлю камня на камне и покажу их истинный стендап уровень. А в целом они огромные молодцы, популяризация хоккея.
Один из комиков спросил меня, что сказать команде, чтобы игроки слушали его. Я посоветовал ему сказать по-тарасовски «Вперед, мальчишки!», и они сразу понесутся вперед», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
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