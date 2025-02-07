Губерниев о Матче звезд КХЛ: «Стендап-комики в качестве вторых тренеров – истинный пир духа. У ребят блестящие знания в хоккее! Кого ни спроси, знают состав ЦДКА 1949 года»

Дмитрий Губерниев оценил участие стендап-комиков в Матче звезд КХЛ.

Комики Евгений Чебатков, Хетаг Хугаев, Алексей Стахович и Айдар Гараев будут помощниками тренеров.

«Я как раз летел со стендап-комиками в Новосибирск на Матч звезд КХЛ . Стендап-комики в качестве вторых тренеров – это истинный пир духа. У ребят настолько блестящие знания в хоккее! Люди с хоккеем в сердце.

Кого из стендап-комиков ни спроси, знают состав ЦДКА 1949 года, например. Ребята просто молодцы!

После первого дня Матча звезд КХЛ собираюсь на концерт к стендап-комикам. И, естественно, в хлам разгромлю их по классике, не оставлю камня на камне и покажу их истинный стендап уровень. А в целом они огромные молодцы, популяризация хоккея.

Один из комиков спросил меня, что сказать команде, чтобы игроки слушали его. Я посоветовал ему сказать по-тарасовски «Вперед, мальчишки!», и они сразу понесутся вперед», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .