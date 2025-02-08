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Подколзин продлил безголевую серию до 11 матчей. У него 20 очков в 55 играх в сезоне

Василий Подколзин продлил безголевую серию до 11 матчей.

Форвард «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5). 

В активе 23-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 13:06.

Текущая безголевая серия – 11 матчей (3 передачи, 10 бросков в створ и «минус 5» на отрезке). 

Сегодня Василий (10:16, 0:22 – в меньшинстве, «0») отметился 1 броском в створ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВасилий Подколзин
logoНХЛ
logoКолорадо
logoЭдмонтон
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