Подколзин продлил безголевую серию до 11 матчей. У него 20 очков в 55 играх в сезоне

Василий Подколзин продлил безголевую серию до 11 матчей.

Форвард «Эдмонтона » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (4:5).

В активе 23-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 13:06.

Текущая безголевая серия – 11 матчей (3 передачи, 10 бросков в створ и «минус 5» на отрезке).

Сегодня Василий (10:16, 0:22 – в меньшинстве, «0») отметился 1 броском в створ.