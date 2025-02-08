Макдэвид провел 11-й матч без очков в сезоне: 5 бросков в створ, 3 промаха, 2 потери и «минус 3» за 24:04 с «Колорадо». В прошлой регулярке у него было 12 игр с 0+0

Коннор Макдэвид провел 11-й матч без очков в сезоне.

Форвард «Эдмонтона » остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (4:5).

У 28-летнего канадца 11 игр с 0+0 в этом сезоне из 49 (22,4%). В его активе 71 (22+49) балл в текущей регулярке.

Отметим, что в прошлом сезоне Макдэвид не набирал очков в 12 играх из 76 (15,7%) в рамках регулярного чемпионата, в сезоне-2022/23 – в 7 из 82 (8,5%).

Сегодня Коннор (24:04, 4:00 – в большинстве, «минус 3» – худшая полезность в «Ойлерс» наряду с Заком Хайманом) 5 раз бросил в створ, 3 раза промахнулся и допустил 2 потери.