Маккиннон набрал 1+3 в игре с «Эдмонтоном» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 87 очков против 83 у Драйзайтля и 79 у Кучерова
Нэтан Маккиннон набрал 1+3 с «Эдмонтоном» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4). Его признали первой звездой встречи.
На счету 29-летнего канадца стало 87 (21+66) очков в 57 играх. Он увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль, сегодня сделавший дубль (83 очка в 55 играх, 40+43). На третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (79 в 51, 25+54).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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