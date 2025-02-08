Маккиннон набрал 1+3 в игре с «Эдмонтоном» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 87 очков против 83 у Драйзайтля и 79 у Кучерова

Нэтан Маккиннон набрал 1+3 с «Эдмонтоном» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо » забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:4). Его признали первой звездой встречи.

На счету 29-летнего канадца стало 87 (21+66) очков в 57 играх. Он увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль, сегодня сделавший дубль (83 очка в 55 играх, 40+43). На третьем – форвард «Тампы » Никита Кучеров (79 в 51, 25+54).