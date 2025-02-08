Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 7 голов

Леон Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб.

Форвард «Эдмонтона » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (4:5) и был признан второй звездой.

На счету 29-летнего немецкого нападающего 83 (40+43) очка в 55 играх.

Он идет вторым в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону из «Эвеланш» (87 очков в 56 играх).

При этом Драйзайтль возглавляет гонку снайперов, увеличив отрыв от ближайшего преследователя – Вильяма Нюландера из «Торонто » (33 шайбы в 54 играх) – до 7 голов.