Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 7 голов
Леон Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб.
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5) и был признан второй звездой.
На счету 29-летнего немецкого нападающего 83 (40+43) очка в 55 играх.
Он идет вторым в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону из «Эвеланш» (87 очков в 56 играх).
При этом Драйзайтль возглавляет гонку снайперов, увеличив отрыв от ближайшего преследователя – Вильяма Нюландера из «Торонто» (33 шайбы в 54 играх) – до 7 голов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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