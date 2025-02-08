Агент Ливо: «Джошем интересуются 3 команды с Востока, 2 с Запада. Из СКА к нам не обращались. Магнитогорск и Казань на связь не выходили»
31-летний канадец играет за «Салават Юлаев» в Фонбет чемпионате КХЛ второй сезон. Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 63 (40+23) очка в 47 матчах.
– Ведете ли вы переговоры с «Салаватом Юлаевым» о продлении контракта?
– У нас проходили встречи с руководством уфимцев.
– Заинтересованность в канадце в лиге велика? Им интересуются клубы обеих конференций?
– Интерес со стороны других команд действительно есть. Могу сказать, что ни Магнитогорск, ни Казань с нами на связь не выходили. Аналогично со СКА: из Санкт-Петербурга к нам не обращались.
Но пока еще рано, посмотрим, что будет дальше. В общей сложности, помимо Уфы, Джошем на данный момент интересуются три команды из Восточной конференции, плюс две из Западной, – сказал агент Иван Ботев.
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