Джефф Монсон: «Овечкин должен получить орден за заслуги перед Америкой. Он великий посол хоккея, настоящий спортсмен»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Овечкин – один из величайших хоккеистов всех времен. Точно попадет в Зал славы, когда выйдет на пенсию. И у него будет один из самых важных хоккейных рекордов – самое большое количество голов.
Это заслуга не только его бомбардирских способностей, но и того, что ему удается играть на протяжении многих лет. Конечно, для этого нужна удача, но он сам создал свою удачу, упорно тренируясь и находясь в отличной форме, поддерживая ее так, чтобы каждый год показывать хорошие результаты и выступать на очень высоком уровне.
Надеюсь, в этом сезоне, если не в самом начале следующего, ему удастся это сделать.
Он должен получить все награды, которые только могут быть вручены, включая орден за заслуги перед Америкой. Овечкин – настоящий спортсмен. И неважно, из какой страны: Америки, Финляндии, России – это не имеет значения. Он великий посол хоккея.
Очень рад, что этот рекорд будет принадлежать российскому спортсмену», – заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
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