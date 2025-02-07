Джефф Монсон: «Овечкин должен получить орден за заслуги перед Америкой. Он великий посол хоккея, настоящий спортсмен»

Джефф Монсон высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин – один из величайших хоккеистов всех времен. Точно попадет в Зал славы, когда выйдет на пенсию. И у него будет один из самых важных хоккейных рекордов – самое большое количество голов.

Это заслуга не только его бомбардирских способностей, но и того, что ему удается играть на протяжении многих лет. Конечно, для этого нужна удача, но он сам создал свою удачу, упорно тренируясь и находясь в отличной форме, поддерживая ее так, чтобы каждый год показывать хорошие результаты и выступать на очень высоком уровне.

Надеюсь, в этом сезоне, если не в самом начале следующего, ему удастся это сделать.

Он должен получить все награды, которые только могут быть вручены, включая орден за заслуги перед Америкой. Овечкин – настоящий спортсмен. И неважно, из какой страны: Америки, Финляндии, России – это не имеет значения. Он великий посол хоккея.

Очень рад, что этот рекорд будет принадлежать российскому спортсмену», – заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.