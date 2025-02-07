Каменский об Овечкине: «Может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? Столько еще никто не забивал»

Валерий Каменский предположил, что Александр Овечкин может забить 1000 голов.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб за 1464 матча), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 за 1487).

– Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем Гретцки. Как думаете, насколько это важно для Александра?

– Я думаю, что он на это внимания не обращает. Но если он это сделает, то это, естественно, будет очень важное событие – еще одно в его рекордной карьере.

Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов еще никто не забивал, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский .

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