Каменский об Овечкине: «Может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? Столько еще никто не забивал»
Валерий Каменский предположил, что Александр Овечкин может забить 1000 голов.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб за 1464 матча), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 за 1487).
– Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем Гретцки. Как думаете, насколько это важно для Александра?
– Я думаю, что он на это внимания не обращает. Но если он это сделает, то это, естественно, будет очень важное событие – еще одно в его рекордной карьере.
Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов еще никто не забивал, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
💥 Овечкин набрал ход: 4 матча с голами, до Гретцки – всего 15! Мичков ответил дублем, но проиграл
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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