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Каменский об Овечкине: «Может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? Столько еще никто не забивал»

Валерий Каменский предположил, что Александр Овечкин может забить 1000 голов.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб за 1464 матча), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 за 1487).

Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем Гретцки. Как думаете, насколько это важно для Александра?

– Я думаю, что он на это внимания не обращает. Но если он это сделает, то это, естественно, будет очень важное событие – еще одно в его рекордной карьере.

Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов еще никто не забивал, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

💥 Овечкин набрал ход: 4 матча с голами, до Гретцки – всего 15! Мичков ответил дублем, но проиграл

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
logoВалерий Каменский
logoНХЛ
logoЧемпионат.com
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