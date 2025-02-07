Ротенберг о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу»
«Важная новость для нашего хоккея. Мы спроектировали клюшку под брендом «Красная машина». Готовимся наладить производство и конкурировать с ведущими мировыми производителями. По качеству мы ничем не уступаем Bauer и CCM, по цене будем даже более привлекательным вариантом.
На клюшки «Красной машины» смогут перейти дети в спортивных школах и академиях, рассчитываем в перспективе заинтересовать и игроков МХЛ, ВХЛ, КХЛ – пусть делают выбор в пользу лучшей экипировки, а мы будем соответствовать самым высоким стандартам.
Спасибо всем причастным к разработке и производству, отдельно хочется поблагодарить Александра Овечкина – за личный пример. Он сам сделал себе клюшку, когда привычную и удобную просто перестали производить. Можно сказать, великий нападающий вдохновил нас на работу. Желаю Саше уже в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки!
Не планируем останавливаться на клюшках. Постепенно будем расширять ассортимент, производить качественную и доступную хоккейную экипировку. Делаем любимый вид спорта доступнее для всех!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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