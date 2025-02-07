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«Динамо» показало джерси в ретростиле. Они сделаны на основе дизайна 2000 года

Московское «Динамо» представило джерси в ретростиле.

«Представляем легендарные джерси в ретростиле.

Февральские встречи против СКА, «Спартака», ХК «Сочи» и минского «Динамо» проведем в специальных майках, которые сделаны на основе дизайна 2000 года.

Основными элементами формы стали ретро-логотип, волнообразные элементы и обновленный шрифт того времени», – говорится в сообщении московского клуба.

Фото: t.me/dynamo_ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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