Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Куньлунем» (4:1).

«Тяжелая игра была. Соперник до конца держал в напряжении, здорово играл, постоянно создавал угрозу.

Игра строилась так: кто кого задавит. Сначала они нас хотели [задавить], вроде бы мы перехватили инициативу, сыграли в правильное давление в начале. У нас в общем‑то такая тактическая игра была.

Надо отдать должное сопернику, видно, что заряженная команда старалась очень сильно. Впрочем, и своих игроков хочу очень поблагодарить, не все получалось, но старались выполнять то, о чем мы договорились.

Очень доволен и этой игрой, и последними играми, и теми, которые будут, потому что соперники очень серьезные – это отличная подготовка к плей‑офф. Такие игры, наоборот, нужны, а не те, что в спокойном режиме проходят», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .