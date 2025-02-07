Кудашов о 4:1 с «Куньлунем»: «Очень доволен и этой игрой, и теми, которые будут. Соперники очень серьезные – это отличная подготовка к плей‑офф. Такие матчи нужны»
«Тяжелая игра была. Соперник до конца держал в напряжении, здорово играл, постоянно создавал угрозу.
Игра строилась так: кто кого задавит. Сначала они нас хотели [задавить], вроде бы мы перехватили инициативу, сыграли в правильное давление в начале. У нас в общем‑то такая тактическая игра была.
Надо отдать должное сопернику, видно, что заряженная команда старалась очень сильно. Впрочем, и своих игроков хочу очень поблагодарить, не все получалось, но старались выполнять то, о чем мы договорились.
Очень доволен и этой игрой, и последними играми, и теми, которые будут, потому что соперники очень серьезные – это отличная подготовка к плей‑офф. Такие игры, наоборот, нужны, а не те, что в спокойном режиме проходят», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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