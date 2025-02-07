Карбери о голах Овечкина: «К ним привыкаешь, но потом понимаешь – невероятно, что он забивает на таком уровне в 39 лет. Мы наслаждаемся и радуемся, что он с нами»
Спенсер Карбери прокомментировал голевую серию Александра Овечкина.
39-летний форвард «Вашингтона» отличился в каждом из четырех последних матчей. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 40 (26+14) очков в 38 матчах.
«К этому немного привыкаешь, но все равно, после игр понимаешь: невероятно, что он продолжает забивать на таком уровне и в таком возрасте. Мы просто наслаждаемся этим и радуемся, что он с нами.
Мы смотрим за тем, что он делает, как находит способы забрасывать шайбы в сетку, и это придает команде и тренерам много энергии», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Федотов – 180-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Александр поразил ворота 180 из 216 голкиперов, против которых сыграл в лиге (83,3%)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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