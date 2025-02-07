Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ на последней минуте периода (98). Он забил «Филадельфии» на 19:07
Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ на последней минуте периода.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на последней минуте первого периода (19:07) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).
Этот гол стал для 39-летнего россиянина 879-м в 1464 матчах в рамках регулярок лиги. Из них 98 были забиты на последней минуте одного из периодов.
По числу таких голов Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки и делит с ним рекорд НХЛ.
В текущем сезоне на счету Александра 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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