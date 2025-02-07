Морозов о сотрясении у Никишина: «СКА внес его в список травмированных, а через неделю прислали документы, что он здоров. Мы говорили с ним и его агентом, решили допустить к играм»

Алексей Морозов высказался о допуске Александра Никишина к играм после травмы.

Капитан СКА получил удар в голову 21 января в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:2). 30 января он вышел на игру со «Спартаком», пропустив 3 матча.

– Что было у Никишина? По регламенту должно пройти три недели после сотрясения.

– Что произошло, вы сами видели. Александр столкнулся с игроком, поплыл, потерял сознание. После матча СКА внес его в список травмированных. Через неделю нам прислали все документы, что он здоров.

Мы разговаривали с ним, его агентом, получили заключения и решили допустить его до КХЛ и до Матча звезд, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

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