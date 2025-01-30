Ротенберг о Никишине: «Если бы удар Шалунова в челюсть капитану СКА был сильнее, мы могли бы вообще не увидеть Сашу в этом сезоне»

Роман Ротенберг высказался о травме Александра Никишина.

– Никишин вернулся в состав СКА, пропустив три матча. Его не было неделю, хотя говорилось о серьезном сотрясении мозга. Повезло?

– При чем тут везение? Просто Никишин сам по себе – здоровый парень. Очень большой. И это первое сотрясение мозга в его карьере. Мы перестраховались, отправили его на обследование – МРТ, невролог. Он прошел все тесты.

Мы проверили его полностью, Никишин в отличном физическом состоянии. Молодой, крепкий. И он держит удар.

Повезло только в том смысле, что если бы удар Максима Шалунова в челюсть нашему капитану был сильнее, мы могли бы вообще не увидеть Никишина в этом сезоне.

Этот удар в голову все видели, однозначный момент. И тут надо поблагодарить родителей Саши Никишина, его генетику и то, что он постоянно тренируется, сохраняя хорошую форму. Поэтому он выдержал этот удар.

И это еще вопрос возраста. Пацан же молодой. Никишин играет у нас четвертый сезон, стал капитаном, но он только 2001 года рождения, октябрьский. Лишь 23 года. Об этом многие забывают.

Вот за счет молодости и подготовки Александр восстановился намного быстрее, чем другие игроки, которые старше и получали такие сотрясения мозга раньше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.