Гендиректор «Салавата» о контракте Ливо: «Мы не торопимся – сначала поборемся в плей-офф, потом за Джоша. Понимали, что это ключевой игрок, но не ожидали такой результативности»

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о плане переговоров с Джошем Ливо.

31-летний форвард в текущем Фонбет чемпионате КХЛ набрал 60 (39+21) очков в 45 матчах и лидирует в снайперской и бомбардирской гонках. Действующий контракт канадца с клубом рассчитан до конца мая 2025 года.

«Мы, конечно, не ожидали такой результативности. Понимали, что это ключевой игрок в команде, поэтому переподписали его с увеличением зарплаты в контракте. Мы знали, что наряду с Сашей Хмелевским , это главная сила нашей команды. Поэтому вложились в его контракт.

То, что будет такой результат, конечно, для нас приятное удивление. Он был неплохим игроком, в НХЛ много поиграл, и второй год все-таки ему легче дается, он адаптировался. Иван Дроздов был ему хорошим партнером, но сейчас партнеры другие, его игра немного изменилась.

Те разговоры, которые сейчас о нем идут, слава богу, его совершенно не задевают. У него ничего не изменилось. В Уфе ему очень нравится, он спокойно себя чувствует. То, что им интересуются многие клубы, нам известно. Мы разговариваем с его представителями, интерес большой есть.

Но для нас главное – это плей-офф. Все зависит от результата плей-офф, поэтому и представители его, и мы решили, что мы никуда не торопимся. Станет ясно после плей-офф. Нам важен его настрой. Будет ли он в плей-офф играть или думать о новом контракте?

Он точно сосредоточен на результате. Чем дальше мы пройдем, тем больше у нас вариативности будет с точки зрения формирования команды и финансовой устойчивости клуба. Поэтому мы сначала поборемся в плей-офф, потом за Ливо», – сказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева » Ринат Баширов в интервью каналу «Хайруллин Live».

Гендиректор «Салавата» о финансах: «Сейчас долгов нет. В декабре были проблемы календарного характера. Мы с правительством вышли на позицию, позволяющую планировать бюджет»