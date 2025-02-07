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  • Юрий Карандин: «Разин прав – не все судьи КХЛ понимают свою роль. Они не вершители судеб, а всего лишь обслуга. Угнетает и их манера общения – снисходительная, с матерком»
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Юрий Карандин: «Разин прав – не все судьи КХЛ понимают свою роль. Они не вершители судеб, а всего лишь обслуга. Угнетает и их манера общения – снисходительная, с матерком»

Юрий Карандин поддержал Андрея Разина, подвергнувшего критике судей КХЛ.

Ранее главный тренер «Металлурга» обратился к арбитрам: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад».

– Вы согласны с эмоциональными оценками судей от главного тренера «Магнитки» Андрея Разина?

– Разин – действующий тренер-чемпион, только по одной этой причине к нему можно прислушаться.

Он правильно отметил, что не все судьи КХЛ понимают свою роль. Они – не вершители судеб, а всего лишь обслуживающий персонал, который обеспечивает болельщикам хоккейное зрелище. 

В наше время это понимание закладывалось с профессиональной молодости и ни у кого не вызывало вопросов. Обратите внимание, каждый матч начинался с объявления диктора: матч обслуживает – и далее имя и фамилия арбитра. Это очень простое, но в то же время глубокое по своей сути объявление. И прежде всего глагол – «обслуживает»!

А сегодня иногда кажется, что ни о каком обслуживании речи нет. Некоторые судьи напоминают прокуроров, которые выходят на лед с маузером и могут казнить любого тренера. Угнетает и их манера общения – снисходительная, с матерком.

– В ваше время было не так?

– Общались предельно уважительно, исключительно по имени и отчеству. Пример – легенда тренерского цеха Анатолий Тарасов. Просьба у Анатолия Владимировича всегда была одна – за счет соблюдения правил помочь хоккеистам показать на льду их лучшие качества.

Знаете, в наше время не у всех великих игроков были простые характеры,. Можно вспомнить, например, Борисов Майорова и Михайлова, Вячеслава Старшинова, Владимира Петрова. Но мы, судьи, не уходили в лишние диалоги и тем более поучения. Прекрасно понимали, что именно на этих легенд и на их партнеров пришли 12-тысячные «Лужники».

А сегодня любой молодой судья может спокойно «гавкнуть» на самых ярких мастеров КХЛ – на того же Радулова или Шипачева. И получить такой же ответ, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКХЛ
судьи
logoАндрей Разин
logoБорис Михайлов
logoАнатолий Тарасов
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logoВячеслав Старшинов
logoМеталлург Мг
logoАлександр Радулов
logoВадим Шипачев
чемпионат СССР
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