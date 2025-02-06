КХЛ о словах Разина про судей: «Не комментируем личные суждения. Что касается неудовлетворенности действиями арбитров, тренеры могут подавать запросы в СЭК»

В КХЛ отреагировали на слова Андрея Разина про судей.

Главный тренер «Металлурга » раскритиковал отношение судей к себе после матча с «Трактором»: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад».

«Лига не комментирует личные суждения и высказывания.

Что касается неудовлетворенности теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.