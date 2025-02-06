КХЛ о словах Разина про судей: «Не комментируем личные суждения. Что касается неудовлетворенности действиями арбитров, тренеры могут подавать запросы в СЭК»
В КХЛ отреагировали на слова Андрея Разина про судей.
Главный тренер «Металлурга» раскритиковал отношение судей к себе после матча с «Трактором»: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад».
«Лига не комментирует личные суждения и высказывания.
Что касается неудовлетворенности теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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