Ротенберг на вопрос о пассивном начале СКА в матче с «Витязем»: «Может, вы смотрели другую игру? Это если пошутить. Но мы выиграли первый период. Он у нас традиционно был лучший в КХЛ»
Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над соперником (4:2) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Первый период СКА выиграл со счетом 1:0.
– Несколько пассивное начало от СКА в первом периоде с чем связано?
– Может быть, вы смотрели другую игру? Это если пошутить. Но мы выиграли этот первый период. Для нас была задача поставлена выиграть период. Мы первый период выиграли. Если смотреть на картину в целом, что мы всегда и делаем, то нам нужно улучшать первый период.
Традиционно у нас был лучший первый период в КХЛ, в этом сезоне где-то он не самый лучший. Сегодня мы его выиграли. Это тот шаг, о котором мы с командой договорились: нам нужно выиграть первый период.
И по вторым периодам мы тоже в лидерах, второй период очень важен, и мы его выигрываем у многих сильных команд. Сегодня выиграли и второй период, и в третьем добавили.
Есть два момента, которые нам нужно разобрать и улучшить. В целом была задача, как и всегда у нас, пропустить ноль шайб. С этой задачей мы еще не справились до конца, но мы улучшаем, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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